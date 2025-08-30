Burhaniye ilçesinde, Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras’ın öncülüğünde kurulan Özgür Kanatlar Halk Bandosu 30 Ağustos törenlerine renk kattı. 7 yıl önce kurulan bando 21.gösterisini yaparken, büyük alkış aldı.

Burhaniye’ de 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet Meydanında törenlerle kutlandı. Törende halk oyunları sergilenirken, şiirler okundu. Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras’ın öncülüğündeki Özgür Kanatlar Halk Bandosu da, geçit törenine eşlik ederken, Hürriyet Caddesinde yaptığı gösteri ile takdir topladı. Bandoda her yaş ve meslekten 35 kişi görev aldı. 80 yaşında trompet çalan Leyla Sever, "19 senedir bando çalışması yapıyorum. Torunlarımın okulundan beri bando çalışmasındayım" dedi. 7 Sınıf öğrencisi Elif Lara Yılancıoğlu da, "Benimde dikkatimi çekti. Bu sene bende katıldım. Çok eğlenceli. Bayramınızı kutluyorum. Annemde benimle gurur duyuyor. Çok mutlu oluyorum" dedi. 8. Sınıf öğrencisi Eylül Candan is, "Ben bu sene katıldım. Annem bandoya uzun zamandır gidiyordu. Fakat ben de bu sene arkadaşım ile beraber katıldım. Bence çok eğlenceli. Bu sefer çok güzel çaldım" diye konuştu. Bando Şefi Özgür Aras da, "Burhaniye Halk Bandosu olarak bayramlarımıza bir renk ve coşku katmak için 7 yıldır bir aradayız. Bu gün 21.etkiniğimizi gerçekleştirdik. Bayramda tüm öğrencilerimizle velilerimizle halkın içinden her meslekten çalışan insanımızla bir araya geldik. Bugün ekibimiz 35 kişiydi. Her geçen yıl daha da artarak coşkuyla ekibimizi büyütüyoruz. Bayramlarda olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.