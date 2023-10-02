Balıkesir’de jandarma ekipleri, son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına karşı yaptıkları operasyonlarda 25 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Karesi ve Susurluk ilçelerinde operasyon düzenledi. 1 haftada, 16 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 25 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik operasyon sonucu; 511 gram kubar esrar, 165 gram metamfetamin, 55 gram afgan sakızı, 14 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 10 adet bıçak, 14 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 40 bin 500 lire ele geçirdi.

Olaylara karışan 25 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, 1 kişi tutuklandı.