Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yapımı devam eden Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu ve Celal Gülayan İlköğretim Okulu’nda incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, 2 okulunda 2025-2026 eğitim öğretim yılına yetiştirileceğini açıkladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan ve hayırseverler yapımı devam eden Nilüfer ilçesindeki Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu ve Celal Gülayan İlköğretim Okulu’nda incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Refik özen, "Devlet-Millet dayanışmasının eğitim alanındaki en güzel örneklerini Bursa’mızda göstermeye devam ediyoruz. Türkiye genelinde ve Bursa’da birçok eğitim kurumunu AK Parti iktidarı döneminde hayata geçirdik. Sadece 2024-2025 eğitim döneminde 27 tane 713 sınıflık okulu eğitime kazandırdık. İnşallah 2025-2026 eğitim öğretim yılında da 12 tane 168 sınıflık okulumuzu hizmete açacağız" dedi.

23 Nisan Mahallesi’nin, yoğun mahallelerimizden biri olduğunu ifade eden Özen, "Çarşıda senelerce komşuluk yaptığımız Bursa’mızın değerli iş insanlarından Celal Gülayan abimizin ismini yaşatacak bu güzel hayra vesile olan Berat Gülayan kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Burada okul anlamında uzun dönemdir bir ihtiyaç var. O çerçevede arsa temininden sonra Celal Gülayan İlköğretim Okulu binasını inşa ettik. Devlet olarak bu yatırımları hayata geçirirken, hayırseverlerimizin de bu konudaki katkıları çok önemli. Yeni inşa edilen bu okulu inceleme fırsatımız oldu. 24 sınıfı bulunan okulda son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Eylül ayında hizmete girecek olan okullardan Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu’nda da açıklamalarda bulunan Özen, "Daha önce bir çok hayra vesile olmuş emekli iş adamamız Sebahattin Gaziolu’nun yaptırdığı okulumuzda sona gelindi. Burası 32 sınıfı, 8 laboratuvarı ve spor salonuyla son derece modern bir eğitim kurumu olmuş. İnşallah bölgedeki çocuklara hizmet verecek. Bine yakın öğrenci burada eğitime başlamış olacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

15 Temmuz İlkokulu, 2023 tarihinde depreme dayanıklılığı olmadığı için boşaltıldığını belirten Özen, "23 Eylül tarihinde ihalesine çıkacağız. Güçlendirmenin ardından o okulumuzu 94 sınıflı ilköğretim okulunu da hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.