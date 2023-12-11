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Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri 3 şüpheli şahsın adres ve aracına yaptıkları operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 2 bin 106 adet sentetik uyuşturucu hap, kubar esrar, uyuşturucu haplar, kenevir tohumu, 2 adet tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, Kepsut ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 3 şüpheliye ait adres ve 1 araçta eş zamanlı olarak icra edilen operasyon sonucu; 2 bin 106 adet sentetik uyuşturucu hap, 100 gram kubar esrar, 19 paket içinde 38 gram satışa hazır kubar esrar, 11 adet ecstasy uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, 5 gram metamfetamin, 1 adet kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 48 adet tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 kişi, yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.