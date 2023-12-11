Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsın adreslerine ve bir araca yaptıkları operasyonda, uyuşturucu maddeler, 2 ateşli silah ve suçtan elde edildiği düşünülen 68 bin 700 TL ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli de adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait 2 ikamet adresi ve 1 araçta icra edilen operasyon sonucu; 306 gram kubar esrar, 101 adet sentetik uyuşturucu hap, 89 gram metamfetamin, 17 adet ecstasy, 6 gram skunk, 1 gram kenevir tohumu, 2 adet tabanca, 57 adet tabanca mermisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 68 bin 700 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olayda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.