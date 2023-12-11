Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsın adreslerine ve bir araca yaptıkları operasyonda, uyuşturucu maddeler, 2 ateşli silah ve suçtan elde edildiği düşünülen 68 bin 700 TL ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli de adli makamlarca tutuklandı.

Sanayinin başkentine önemli yatırım Sanayinin başkentine önemli yatırım

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait 2 ikamet adresi ve 1 araçta icra edilen operasyon sonucu; 306 gram kubar esrar, 101 adet sentetik uyuşturucu hap, 89 gram metamfetamin, 17 adet ecstasy, 6 gram skunk, 1 gram kenevir tohumu, 2 adet tabanca, 57 adet tabanca mermisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 68 bin 700 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olayda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.