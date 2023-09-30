Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde 534 personelin katılımı ile “Yasa Dışı Bahis” ve “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması gerçekleştirildi. Operasyonlar esnasında 4 bin 456 şahsın kimlik kontörleri yapılırken, 19 aranan şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 152 ekip, toplam 534 personelin katılımı ile “Yasa Dışı Bahis” ve “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulamasında; 4 bin 456 şahsa GBT sorgusu yapılırken, bin 184 aracın sorgusu yapılırken, Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 14 Yoklama Kaçağı veya Bakaya, 1’i Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, 2’si Dolandırıcılık, 1’i Resmi Belgede Sahtecilik, 1 kişide kanuna uymamaktan olmak üzere 19 şahıs gözaltına alındı. Yapılan Trafik uygulamasında ise, 25 araca cezai işlem uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi.