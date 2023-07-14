Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu ve organize suç operasyonlarında 26 uyuşturucu şüphelisini ve 34 düzensiz göçmeni gözaltına aldı. Operasyonlarda da çok miktarda uyuşturucu madde ve ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 haftada il genelinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 550 gram kubar esrar, 140 adet kenevir bitkisi, 100 gram bonzai, 30 gram skunk, 29 gram metamfetamin, 20 gram plaka esrar, 4 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 adet av tüfeği, 49 adet av tüfeği fişeği, 2 bin 182 adet tarihi eser, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet esrar öğütme aparatı ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca organize suç operasyonunda göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak 34 düzensiz göçmen yakalandı. Olaylara karışan 26 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.