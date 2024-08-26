Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki ’Kadınlar Kahvehanesi’nde su kabağı işleme atölyesi kuruldu.

Balıkesir Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi’nde Arzu Kılıç ve kardeşi Nazlı Şimşek tarafından 3 ay önce açılan ’Kadınlar Kahvehanesi’nde atölye çalışmaları başladı. Su kabağı işleme sanatçısı Mahmut Ertan’ın öncülüğünde kurulan atölyede de kadınlar su kabağı süsledi.

Öğretmenler Mahallesi’ndeki ’Pegasus Süslü Kadınlar Kahvesi’nde düzenlenen su kabağı işleme atölyesi de ilgi gördü. Kadınlar ellerinde küçük matkaplarla su kabaklarına şekil verirken, çalışmaya katılmaktan mutlu olduklarını söylediler. Çalışmalara katılan kadınlara teşekkür eden işletmeci Arzu Kılıç, atölye çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. Festival düzenlediklerini anlatan işletmeci Arzu Kılıç, “Bu hafta 2 günlük festival düzenledik. Bunun öncesinde de duyurduk. 2 günlük festival içerisinde de çeşit çeşit atölyeler koyduk. Örneğin şu anda içeride kabak oyma atölyesi yapılıyor. Kabak oymayı öğreniyorlar gelen arkadaşlar. Yarın gene gün içerisinde çeşitli atölyelerimiz olacak. Biz bunları zaman içerisinde daha da artırarak ve geliştirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Tayyibe Ülkülü de,” Burada yapılacak olan etkinliği duyduğum zaman çok heyecanlanmıştım. Hemen aradım ve gelinim ile kendim için kontenjan istedim. Şu anda katılmış olmaktan çok mutluyum. Mahmut beyin sayesinde kabak işlemeciliği konusunda bayağı bilgi edindik. Çok da istiyordum bunu öğrenmeyi. Umarım bundan sonra da bu alanda çalışma yaparım” dedi. Eğitmen Mahmut Ertan ise “Meraklı olan bayan arkadaşlarıma su kabağı hakkında bilgi vermeye ve alıştırma yaparak öğretmek için burada bulunmaktayım. Arkadaşlar gayet meraklı. Ellerinden iş geliyor. Becerikliler bu konuda. Gayet gazel. Bu mesleği, daha doğrusu kabak işleme sanatının burada bir daha revaçta olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu akşam arkadaşların davetini kırmadım. Kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalıştım.” dedi. Bedia Ağtaç da, “ Kabak oymacılığımızı hocamızın gösterdiği ile yaptık. Çok beğendik. Şu anda evime çok güzel süs olacağına inanıyorum. Ve bütün bayanlara da tavsiye ediyorum. Çok güzel bir etkinlik. Harika bir etkinlik. Herkesin ellerine sağlık” diye konuştu.