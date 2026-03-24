Türk Kızılayı ekipleri ilgiden memnun olurken, Ramazan da günlük 15-20 dolayında olan bağışın bayram sonrası 50'yi bulduğunu açıklandı. Öte yandan kan veren vatandaşlarda, kan vermenin sağlık kazandırdığını kaydetti. Kan vermeye devam edeceğini kaydeden 55 yaşındaki Selahattin Karakuş, ' 23 seferdir kan veriyorum. Kan vermeye devam edeceğim. Kan verince rahatlıyorum. Milletimize devletimize yararım dokunsun. Yani faydam dokunsun. Kan vermeye devam edeceğim. Teşekkür ederim' dedi. 22 yaşındaki Deniz Demir de, ' İlk kez kan veriyorum. İnsanların kan bağışı yapmasını tavsiye ediyorum. Kan bağışı hayat kurtarır' diye konuştu.

