Balıkesir’de imam hatip liseleri ve Anadolu liseleri Gazze’ye destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Balıkesir’de imam hatip liseleri ve Anadolu liseleri Gazze’ye destek vermek için toplu taşıma merkezinde toplanıp, Paşa Camii önüne kadar yürüyerek açıklama yaptılar. Sloganlar atarak Paşa Camii’nin önüne gelen öğrenciler önce otuma eylemi gerçekleştirdi. Öğrenciler adına Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Betül bir açıklama yaparak, "Bugün, enkaz yığınları arasında oyuncağını arayan, çocukluğu ıskalanmış binlerce Filistinli yavrunun sorumluluğu asılıdır boynumuza. Susma hakkı yoktur insanlık vasfına haiz hiç kimsenin. İnsanın 3 vatanı vardır. Annesi, babası ve ülkesi. Binlerce Gazzeli çocuk defaatle vatansız bırakılmıştır. Bir gönül kaç kere yıkılabilirse o kadar yıkılmıştır. Gazze bir yürek yangınıdır. İşgal güçlerinin tanklarına karşı elinde taşıyla duran çocuğun adı Gazze’dir. Şiddetin her türlüsüne ve ondan katbekat güçlü İsrail askerlerine göğsünü siper eden 60’lık annenin adı Gazze’dir. Aksa’nın merdivenlerini ikişer üçer koşan ve neşesinden vurulan zeytin gözlü pembe tokalı kız çocuklarının adı Gazze’dir. Siyonist terör devletini destekleyen küresel tüm dev şirketlerin ürünlerini almayarak boykot edeceğiz. Ve buradan tüm sivil insanlara sesleniyoruz. Boykota devam edin. İsrail’i ve bu soykırımı destekleyen tüm firmaları boykot ediyoruz. Ayrıca elimizdeki en büyük silah olan kalemimizi elimizden bırakmayacak, okuyacağız, okuyacağız. Selahattin Eyyubi’den bize devredilen Kudüs davasına sahip çıkacağız. Tüm dünyada savaşlar bitene kadar çocuklar ve anneler gülene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’deki tüm liseli öğrencilere sesleniyoruz. Herkesi meydanlara davet ediyoruz. Tek sloganımız, nehirlerden denizlere özgür Filistin" şeklinde konuştu