Balıkesir’in İvrindi ve Balya ilçelerinde son bir haftada yaşanan 6 motosiklet hırsızlığı olayı sonrası harekete geçen jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz hafta İvrindi ve Balya ilçelerinde meydana gelen faili meçhul 6 motosiklet hırsızlığının aydınlatılmasına yönelik JASAT ve Asayiş timlerinden oluşan özel bir ekip oluşturdu.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, 8 ayrı noktada bulunan güvenlik kamera kayıtları 47 saat, mağdurların beyanları ve fotoğraf teşhisleri doğrultusunda, yapılan istihbari çalışmalarla, bahse konu motosiklet hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin R.Ö. (19) ve H.E.Ö. (20) olduğu tespit edildi. Adreslerine yapılan operasyonda şüpheliler, motosikletlerle birlikte saklandıkları yerde yakalandı. R.Ö. ve H.E.Ö. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Kepsut L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.