Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı bilgilendirme faaliyetleri kapsamında eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Bandırma ve Gönen Orman İşletme Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

Eğitimlerde katılımcılara, orman yangınlarının çıkış nedenleri, alınması gereken önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve ormanların korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları aktarıldı. Özellikle kırsal mahallelerde ve yangına hassas bölgelerde gerçekleştirilen sunumlarla, erken müdahalenin önemi vurgulandı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınlarıyla mücadelede toplumsal farkındalığın büyük önem taşıdığını belirterek, eğitim çalışmalarının yaz dönemi boyunca sürdürüleceğini ifade etti.