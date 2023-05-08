Balıkesir şehir merkezine ilk kez vatandaşlarla buluşturulan lacivert renk TOGG’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOGG’u görmek için vatandaşlar Büyükşehir belediyesi önü ve Avlu civarında kalabalık oluşturdu.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un SUV modeli ilk kez geldiği Balıkesir’e şehir merkezinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey’in kullandığı otomobili ilk kez görmek isteyen çok sayıda vatandaş yollarda aracın geleceği saati bekledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünden, Avlu meydanına gelen araç için vatandaşlardan olumlu sözler duyarken AK Partili Canbey, "Türkiye’nin otomobili TOGG Balıkesir’e geldi. Balıkesir’in plakası 10. Bizde diyoruz ki TOGG için 10 numara araba. Bütün Balıkesirliler TOGG’u çok beğeniyor. Balıkesir sokaklarında bizlerde turluyoruz aracımızla" dedi

Avluda akşam saatlerinde sergilenen TOGG her yaştan vatandaşlardan yoğun ilgi gösterirken vatandaşlar sırayla Togg’a binerek içerisinde fotoğraf çektirdi.