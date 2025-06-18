Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 660 bin 295’e ulaştı. Türkiye’de Mayıs ayında 210bin 295 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumumu (TÜİK) ’ten yapılan açıklamada Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 660 bin 295 oldu.

Türkiye’de mayıs ayında 210 bin 295 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,8’ini motosiklet, yüzde 41,4’ünü otomobil, yüzde 8,5’ini kamyonet, yüzde 2,6’sını traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,5 arttı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 12,8, otomobilde yüzde 8,4, traktörde yüzde 5,9, otobüste yüzde 5,1, kamyonette yüzde 3,3, kamyonda yüzde 3,1 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 28,8 ve minibüste yüzde 5,9 azaldığı açıklandı.