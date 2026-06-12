İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, piyasa işleyişini bozduğu ve serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemi uygulandı.

Soruşturma kapsamında ayrıca 13 şirkete denetim kayyımı atandığı bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Hangi şirketlere kayyım atandı?

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. Orvital Organik Gıda Ürün ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi Ay-Pi Tavukçuluk Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gedik)