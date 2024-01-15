Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Bankacılık ve Finans Bölümü 3. sınıf öğrencileri, takım çalışması dersinde hazırladıkları bir proje ile atık ilaçlara dikkat çekti. Atık ilaç çöp değildir. Doğanın ilacı siz olun adını verdikleri kampanyayı Cumhuriyet Meydanında tanıtan öğrenciler vatandaşlara konuyu anlattı ve broşür dağıttı.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri değişik projeler hazırlarken, Bankacılık ve Finans Bölümü 3. sınıf öğrencileri de atık ilaçlara dikkat çekmek için atık ilaç çöp değildir. Doğanın ilacı siz olun adlı projeyi hayata geçirdi. Öğrenciler Cumhuriyet Meydanında kurdukları stantta, vatandaşları bilgilendirirken, uyarıcı broşürler dağıttı. Projede görev almaktan mutlu olduğunu anlatan Ceyhun İnan, “Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban hocamızın önderliğinde yürüttüğümüz Doğanın ilacı siz olun kampanyasında, atık ilaçları eczanelerde daha çok çevreye atılmaması için topluyoruz. Bu konuda takım arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın hepsini bilgilendirdik. Hepsi de bizden yana oldular” dedi.

Merve Çiftçi de, “Takım çalışması dersinde bir proje yürütmekteyiz şu an. Projemize Doğanın ilacı siz olun adını verdik. Bu ilaçlar dışarı atılırsa yılda 2 milyon insanın ölümüne sebep oluyor. Biz bu ilaçların kontrollü bir şekilde toplanıp eczanelerde sağlık kuruluşlarında imhasını veya tarihi geçmemiş ilaçların kullanılması için bir proje yürütmekteyiz. Eczanelere ve sağlık kuruluşlarına kutular koyacağız. Bize destek olan sponsorlarımıza, sayın hocamız Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ a ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi. Öğrencilere teşekkür eden Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise, “Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak bu günde BUBFA ile Doğanın ilacı olun projemizi yürüttüğümüz alandayız. Bankacılık ve Finans 3. Sınıf öğrencilerimiz, takım çalışması dersinde özellikle tarihi geçmiş ilaçların ve kullanılmayan ilaçların toplanması ile ilgili projeyi sergiliyorlar. Yürütüyorlar. Şu anda tüm eczanelerde ve bütün ilaç depolarının olduğu kurumlara da atık ilaçların toplanması ile ilgili kutular yerleştirdiler. Öğrencilerimize ve bu anlamda bizlere sponsor alan herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.