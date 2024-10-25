Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, vatandaşların sağlığı, güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. 2024’ün ilk 10 ayında 7 bin 22 denetim gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan gelen 4 bin 631 çağrı merkezi, bin 435 Alo 153 ihbarı ve 597 CİMER şikâyeti olmak üzere toplam 6 bin 663 ihbarı sonuca ulaştırdı.

Halkın huzur ve güvenliği için sahada gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, hal ve pazar yeri denetimlerinin yanı sıra marketlerde hijyen ve fiyat denetimlerini de artırdılar. 10 aylık süreçte 347 market denetimi yapan ekipler, 307 sahil ve 219 Pazar yeri denetimi gerçekleştirdiler. 7 bin 22 ayrı denetim faaliyeti icra eden zabıta tarafından otobüs terminallerinde de kuş uçurtulmadı. Ayrıca vatandaşlardan gelen 4 bin 631 çağrı merkezi, bin 435 Alo 153 ihbarı ve 597 CİMER şikâyeti sonuca ulaştı.

Marketlere sıkı denetim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince marketlerde de 10 aylık süreçte denetimler gerçekleştirildi. Haftalık ve aylık denetimlerin yanı sıra günlük denetimlere de ağırlık veren ekipler, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak için Ocak-Ekim 2024 tarihleri arasında 347 market denetimi yaptılar. Denetimler kapsamında raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılıklar olup olmadığı tespit edilirken ürünlerin gramajları ve son kullanma tarihleri ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı incelendi.

“Kamu düzenini sağlıyoruz”

Halkın huzuru ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Balıkesir Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak ilimizin düzenini, halkımızın huzur ve sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sahillerden sokaklara, marketlerden fırınlara kadar her alanda vatandaşlarımızın güvenle yaşayabilmeleri için gerek güvenlik gerekse hijyen denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bize gelen ihbarlar doğrultusunda gürültü yapan, halkın huzurunu bozan, seyyar satışlar yapanları da önce uyararak, sonra cezai işlem uygulayarak kamu düzenini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.