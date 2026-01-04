Akşam saatlerinde şiddetini artıran lodos fırtınası Kuzey Ege'de özellikle denizcileri zorluyor. Burhaniye ve Ayvalık'ta karaya bağlı olan özel tekneler ve gezi tekneleri oluşan dalgalar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Öte yandan Kuzey Ege'de deniz trafik verilerine göre, transit geçiş yapan çeşitli tonajlarda 9 yük gemisi fırtınanın etkisinden kurtulmak için Edremit Körfezi'ne sığındı.

Burhaniye Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan uyarıda, '3 Ocak 2026 Cumartesi günü ve 9 Ocak 2026 Cuma günleri arasında beklenen yoğun ve fırtınalı yağış sebebiyle ilçemiz ve çevresinde bulunan vatandaşlarımızın denizlerimizde oluşacak olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları, tekne ile yolculuk ve balıkçılık faaliyeti yapacak vatandaşların emniyet tedbirlerine riayet etmeleri ve kıyı seyri yapması önemle rica olunur' sözlerine yer verildi.