Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Çamlıbel Mahallesi İzmir Yolu üzerinde G.K. yönetimindeki 59 ZY 674 plakalı otomobil, O.Ç. yönetimindeki 10 HF 919 plakalı minibüs ve G.K. yönetimindeki 06 TH 453 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada G.G, G.K, S.K ve S.U yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan bir yaralı Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslar ile bölgedeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.