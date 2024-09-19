Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında cumartesi günü evinde Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.