Kocaeli’de fırtına sahilleri vurdu, dalgalar yükseldi, tekneler sallandı. Yüksek kesimlerde sis etkili olurken, olumsuz havanın etkileri kent kameralarına yansıdı.

Kocaeli genelinde zaman zaman etkisini artıran şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kandıra Kerpe Sahili ile Cebeci Sahili’nde dalgalar zaman zaman metrelerce yükselirken kuşlar uçmakta güçlük çektiği görüldü. Sahilde bulunan küçük balıkçı tekneleri ise şiddetli rüzgarla birlikte sürekli sallanarak zor anlar yaşadı. O anlar kent kameralarına da yansıdı.

Yüksek kesimlerde sis ve yağmur hakim

Şiddetli rüzgar yalnızca sahillerde değil, yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. Kuzuyayla Tabiat Parkı ve Kartepe Zirvesi’nde yağmur ve yoğun sis hakim. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler dikkatle ilerlerken, rüzgarın etkisiyle ağaçlar da yer yer sallanıyor. Doğaya çıkan vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılar yapılıyor.

Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahminlere göre, bölgede bugün aralıklarla sağanak yağış görülecek, rüzgar ise kuzey-kuzeybatı yönünden zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği ifade edilirken, denize girecekler ile sahil bölgelerinde bulunan vatandaşların tedbirli olması önerildi.

Ekipler teyakkuzda

Yetkililer, özellikle balıkçı tekneleri ve hafif deniz araçları için mümkün olduğunca açık denize çıkılmaması gerektiğini belirtiyor. Turistik bölgelerde yaşayan veya hafta sonu doğaya çıkmayı planlayan vatandaşların da hava durumunu takip etmeleri isteniyor. Kocaeli’de fırtınanın gün içinde etkisini sürdürmesi, akşam saatlerine doğru yer yer şiddetini artırması bekleniyor. Şehir genelinde belediye ve ilgili kurumlar olumsuzluklara karşı teyakkuzda.