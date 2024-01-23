Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Balıkesir için yapılan hava tahminlerinde kar yağışı ön görülürken, bahar havası yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerinde Balıkesir için kar yağışı ve sağanak yağış beklenirken bahar havasını yaşandı. Hava sıcaklığı 8 derece olarak hissedilen Balıkesir’de güneşin etkisi ile vatandaşlar çarşıya akın etti. Ocak ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte sıcaklıkların iyice düşmesi ve yağış beklentisi olurken, tam tersine güneşli ve bahar havası yaşandı.

Meteorolojiden edilen bilgilere göre Çarşamba günü parçalı bulutlu olması beklenirken Perşembe günü gece saatlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.