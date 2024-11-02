Balıkesir’de “Türk Sporunun Sorunları ve Çözüm Arayışları Zirvesi” düzenlendi. Zirvede konuşan ve Balıkesir’i spor kenti yapma yolunda aralıksız çalıştıklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Ali Hikmet Paşa Tesislerimizdeki yeni spor merkezimizi önümüzdeki yaz döneminde açmak için planlamamızı yaptık” dedi.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Dijital Dönüşüm Platformunun iş birliğiyle “Türk Sporunun Sorunları ve Çözüm Arayışları Zirvesi” düzenlendi. Altıeylül Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hasan Can Kültür Merkezi’nde gerçekleşen zirveye Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yerli ve yabancı sporcular katıldı. Zirvede konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, spora gerçek anlamda önem verdiklerini belirterek, gerçekleşen zirveyi fikir alışverişi ve ortak paydada buluşmak açısından değerli gördüğünü söyledi.

Sporun altyapısının güçlendirilmesi, spor okullarının, kulüplerinin desteklenmesi, sporun sadece profesyonel değil amatör anlamda kentin tüm alanlarına yerleştirilip yaygınlaştırılması için büyük bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Akın, “Balıkesir hem geleneksel hem de uluslararası spor faaliyetlerinin çekim merkezi olma potansiyeline sahip bir büyükşehirdir. Kentimizdeki spor faaliyetlerini herkes için daha erişilebilir hale getirmek için de planlı bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.

Yeni spor merkezi yaza yetişecek

Mevcut tesisleri modernize etme çalışmaları sürerken bir taraftan yeni tesislerle de altyapının güçlendirildiğini ifade eden Akın, “Ali Hikmet Paşa Tesislerimizdeki yeni spor merkezimizin önümüzdeki yaz dönemine yetişmesi için planlamamızı yaptık. Ayrıca sporcularımız için dönüşümünü gerçekleştireceğimiz bazı mekansal planlamalarımız var. Yeni spor dallarıyla ilgili de oluşturduğumuz alanlarımız var. Hem profesyonel hem de amatör kulüplerimize imkanlarımız doğrultusunda malzeme ve maddi destek sağlıyoruz. Ayrı gayrı olmadan tüm spor kulüplerimizin yanındaydık. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Sporcuların çok daha temiz çok daha sağlıklı şartlarda antrenman yapabilmeleri için çamaşırhane hizmetimizi de yakın zamanda devreye soktuk” şeklinde konuştu.

Gençlerimizi sporla buluşturmaya devam edeceğiz

Türkiye’nin en çok emekli nüfusuna sahip Balıkesir’de yaş almış kişilerinde aktif ve sağlıklı bir hayat geçirmesi için yeni yeni faaliyetler düzenlediklerine değinen Akın, “Bu özveriyle gerçekleştirdiğimizin çalışmaların da karşılığını alıyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonamız, izlenme oranı bakımından dünyada rekor sayıya ulaşmıştır. Sporu bütün mahallelere yaymak için Sayın Valimizin öncülüğünde hep birlikte özellikle sıkıntılı gördüğümüz veya ihtiyaç hissettiğimiz bölgelerde evlatlarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak için, o bölgelere özellikle yatırım yapıyoruz. Ve o bölgedeki evlatlarımızı, gençlerimizi de sporla buluşturarak daha çok daha iyi bir nesiller yetiştirmek için bir çalışma içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.