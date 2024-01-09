“50 Peynirli Şehir Balıkesir”, “Zeytin Ülkesi Balıkesir” ve “Ekmek Şehri Balıkesir” üçleme eserleri ile dört uluslararası ödül alarak bir ilke imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da gurme yazarlar ve basın mensuplarının katılımıyla görkemli bir lansman düzenleyerek kitapların tanıtımını gerçekleştirdi.

Anadolu topraklarında doğan; peynir, zeytin ve ekmek için kitap dizisi oluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur’un hazırladığı “50 Peynirli Şehir Balıkesir”, “Zeytin Ülkesi Balıkesir” ve “Ekmek Şehri Balıkesir” üçleme eserleri ile dört uluslararası ödül alarak bir ilke imza attı. Balıkesir’in, sahip olduğu lezzet mirasını anlatan üç kitabın oluşturduğu değer zinciri ve kitapların elde ettiği uluslararası başarılarla gastronomi dünyasında yeni bir kapı açıldı. Şehrin; peynir, zeytin ve ekmek kültürünü anlatan ödüllü üçleme, İstanbul’da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen deneyimsel bir lansman etkinliği ile gastronomi sektörünün tüm paydaşlarına tanıtıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; gastronomi uzmanları, şefler ve basın mensuplarını bu özel etkinlikte bir araya getirerek dünyanın takdirini kazanan Balıkesir, mutfak kültürü deneyimine ev sahipliği yaptı.

Balıkesir’in Gastronomi Hazinesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından; Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur ile birlikte hazırlanan eserler şehrin zengin peynir, zeytin ve ekmek kültürünü uluslararası alanda tanıtan değerli çalışmalar olarak literatüre kazandırıldı. İstanbul’daki lansman etkinliğinde NTV İçerik Koordinasyon Direktörü Cengizhan Koca’nın moderasyonu ile gerçekleşen “Balıkesir’in Gastronomi Hazinesi” isimli panelde; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve yazarlar Berrin Bal Onur ile Neşe Aksoy Biber, Balıkesir’in yerel lezzetlerinin çeşitliliği, korunması, gastronomik değerlerle oluşan mikroekonominin ülke ekonomisine katkı sağlayacak düzeye nasıl ulaşacağı ve şehrin zengin mutfak kültürü hakkında kapsamlı bilgileri misafirlerle paylaştı.

Büyükşehir’den; peynir, zeytin ve ekmeğe saygı duruşu

Panelde söz alan Berrin Bal Onur, Türkiye’de ilk kez bir şehrin topraklarımızda doğan 3 kadim gıdaya; peynir, zeytin ve ekmeğe kitaplardan oluşan bir kültür serisi ile saygı duruşunda bulunduğunu belirterek, “Bu gurur Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait” dedi ve belediyenin sunduğu destek için teşekkür etti.

Balıkesir’in çalışkan insanlarının ilhamıyla yazıldı

Neşe Aksoy Biber ise, “Kitap serimiz; arkasında şahane bir vizyon, müthiş bir ekip barındıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen derin bir çalışmanın ürünü. Bu 3 kitap Balıkesir’in bereketli topraklarının, çalışkan insanlarının ilhamıyla yazıldı. Bu kitapların ülke zenginliklerimizin daha çok konuşulmasını, yerel ürünlerimizin değer görerek tüketilmesini ve uluslararası çalışmalara kapı aralamasını sağlaması en büyük dileğimizdi” dedi.

"Bir şehrin hammaddesi güzelse mutfağı da güzeldir"

Balıkesir’in hem Ege’nin hem de Marmara’nın bütün güzelliklerini bir arada toplayan zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balımızla, kaymağımızla, peynirimizle, zeytinyağımızla, kuzu etimizle Türkiye’yi doyuran şehiriz. Bir şehrin hammaddesi güzelse mutfağı da güzeldir. Bilinen ve üretilmeyen peynirlerimiz var bizim. Bunların her biriyle ilgili ayrı sponsorluklar yaparak küçük işletmecilerimize ürettiriyor ve tedarik zinciri içerisinde tüketime sokuyoruz. Ama şu andaki en orijinal gündemimiz belediyenin kendi mandırasında; Balıkesir Valiliği, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve STK’larımızla beraber artık üretim üsleri kurduk. Bunların satış noktalarını da insanların en çok ziyaret ettiği; Havran, İvrindi ve Sındırgı gibi tarihi de bir misyonu olan ilçelerimizde kuruyoruz” dedi.

"Organik şehir Balıkesir"

Balıkesir’in organik bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Burada gördüğünüz tüm peynirler yüzyıllar boyunca uygulanan gelenekle üretiliyor. Balıkesir, gastronomik olarak zengin bir şehir. Türkiye’nin; en lezzetli zeytinyağı, en lezzetli kuzusu Balıkesir’dedir. Biz, Balıkesir’de yediğimiz, peynirin, zeytinin, kuzunun, balın üreticisini biliriz, öyle bir şehir Balıkesir. Kestane balımız, çam balımız dünya çapında ödüller aldı” diye konuştu.

Balıkesir balı da kitaplaştırılıyor

Panelde bir de müjde veren Başkan Yücel Yılmaz; 21 çeşit balı olan Balıkesir’de üretimi ve tüm detaylarıyla bala dair her şeyin anlatıldığı yazarlar Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur’un kaleminden çıkan bal kitabının da mart ayında yayınlanmasını planladıklarını ifade etti.

"Yücel Başkan Balıkesir’i parlatıyor"

Lansmana katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, gastronominin çok büyüyen ve gelişen bir alan olduğunu söyleyerek, “Bu anlamda Balıkesir’in bunun içerisinde yer alması çok önemli. Bundan sonra da hızlanarak devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımızın çabası gerçekten çok yerinde. Yapılan bu toplantıda çok anlamlı. Balıkesir’in güzel bir altyapısı var. Bu altyapının parlatılması gerekiyor. Bunu da Yücel Başkanımız en iyi şekilde yapıyor, önümüzdeki dönemde yapmaya devam edecek” dedi.

"Balıkesir Türkiye’nin yıldızı olacak"

Türkiye’yi doyuran şehir Balıkesir’in bu değerlerinin tanıtılmasında büyük organizasyonlar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür eden AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ise, “Çok şanslıyız çünkü Balıkesir’de üretilmeyen hiçbir şey yok. İnsanların ömrüne ömür katan ürünler üretiliyor. Büyükşehir Belediyemiz, milletvekillerimiz ve bakanlıklarımızın da katkılarıyla Balıkesir Türkiye’nin yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

"Balıkesir çok zengin bir bölge"

Zeytiniyle, peyniriyle, ekmeğiyle ve kuzusuyla Balıkesir’in çok zengin bir bölgede yer aldığını belirten AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, bu zenginlikleri sadece Balıkesir’e değil, uluslararası alanlara taşıdığı için Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen lansmana; AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok ile Mustafa Canbey, kitapların yazarları Berrin Bal Onur ile Neşe Aksoy Biber, gurme yazarlar Vahap Munyar, Ebru Erke, Fatoş Karahasan, Volkan Aki, Çisil Sohodol, Deniz Sipahi, Banu Şen, Orkun Bulut, Meliha Okur, Tuluhan Tekelioğlu, Yazgülü Aldoğan ile basın mensupları katılım gösterdi.