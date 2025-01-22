Vali İsmail Ustaoğlu İl Koordinasyon Kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada 2024 yılında toplamda 571 projenin bulunduğunu, bunlardan 234’ünün tamamlandığı, 240’ında çalışmaların devam ettiğini, 58’inin ihale aşamasında olduğunu, 30’una çeşitli nedenlerle henüz başlanmadığını, 9 projenin ise tasfiye edildi bilgisini verdi. Ustaoğlu 2025 yılında da 267 milyar proje bedeliyle 100 proje yapılacağını duyurdu.

Toplantının açılışında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diledi. Milli Yas ilan edilmesinden dolayı toplantı 1 dakikalık saygı duruşuyla başlarken yangında hayatını kaybedenler için dua edildi.

“2024’de 571 projemiz oldu”

Yatırımcı kuruluşların ve yerel yönetim birimlerince daha önceden gönderilen Yatırım İcmal Raporlarını değerlendiren Vali İsmail Ustaoğlu, 2024 yılı verileri hakkında bilgiler verdi. Vali Ustaoğlu, “Kurul üyelerimize söz vermeden önce Yatırımcı kamu kuruluşları ve yerel yönetim birimlerince hazırlanıp gönderilen Yatırım İcmal Raporlarının incelenmesi ve Yatırımcı Kuruluşlarımızın İl Yatırım Sistemine (İLYAS) aktardıkları veriler üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Bunun neticesinde 2024 yılı sonu itibariye 456’sı kamu kuruluşlarımıza, 115’i de Belediyelerimize ait olmak üzere toplam 571 projemizin olduğu, bunlardan 234’ünün tamamlandığı, 240’ında çalışmaların devam ettiği, 58’inin ihale aşamasında olduğu, 30’una çeşitli nedenlerle henüz başlanmadığı, 9 projenin ise tasfiye edildiği tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“2024 yılında 9,4 milyar TL’lik ödenek aldık”

2024 yılı yatırımlarını sektör ve rakamsal bazlı olarak değerlendiren Vali İsmail Ustaoğlu, “571 projeyi sektör bazında değerlendirdiğimizde; 64’ünün Ulaştırma, 106’sının Eğitim, 126’sının Tarım, 14’ünün Sağlık, 89’unun Enerji, 23’ünün Turizm, 9’unun Madencilik, 38’inin İmalat, 9’unun Konut ve 93’ünün de Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) sektöründe olduğu anlaşılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimize ait 571 projeye rakamsal değerlerinin toplamı açısından bakıldığında ise; proje bedelinin 55 Milyar TL olduğu, 2024 yılında 11,4 Milyar TL ödenek ayrıldığı, bu ödenekten yıl sonu itibariyle 8,3 Milyar TL’nin harcandığı, yıllara sâri projelerimiz için de (2024 yılı sonuna kadar) 9,4 Milyar TL harcama ile kümülatif harcama miktarının 17,7 Milyar TL olduğu görülmüştür” diye konuştu.

“2024’de 100 projemiz olacak”

2025 Yılı Yatırım Programında Balıkesir’e yapılacak yatırımlar ve verilen ödenekler hakkında da açıklamalarda bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, “15 Ocak 2025 tarih ve 32783 mükerrer sayılı Resmî gazetede yayınlanan 2025 Yılı Yatırım Programında ilimize ait proje bedeli 267 Milyar TL olan 100 projeye 52,9 Milyar TL sene başı ödeneği tahsis edilmiştir. Yatırım Programındaki projelerin öngörülen termin planına göre tamamlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluşların gerekli koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmasını gerektirmektedir. Bu hususta Valiliğimizce de izleme ve değerlendirmeler ile koordinasyon gerektiren konularda hızlı bir bilgi akışının sağlanması önemlidir. Yatırımların gerçekleştirilmesinde sıralı amirler tarafından azami çabanın gösterilerek projelerin üst seviyede gerçekleştirileceğine inanıyor, sağlıklı ve başarılı bir yatırım dönemi diliyorum” bilgisini verdi.

Vali İsmail Ustaoğlu’nun açılış konuşmasının ardından İl Koordinasyon Kurulu üyesi kurumların Balıkesir’deki yatırımlarıyla ilgili yapılan sunumlarla toplantı sona erdi.