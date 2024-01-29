Burhaniye ilçesinde, İsmail Çancı, 2 yıl önce kurduğu dondurarak kurutma tesisinde çalışmalarına devam ediyor. Çancı’nın son olarak çeşitli meyvelerden ürettiği gofretler, şeker hastalarına ve çölyaklılara tavsiye edilirken, uzaya gidecek astronatların beslenme çantasında da yer alacağı kaydedildi.

İlçeye 9 Kilometre uzaklıktaki Şahinler Köyünde kurulan tesislerde, mevsimlik meyve ve sebzeler kurutulurken, hazırlanan ürünlerde ihraç edilmeye başlandı. Son günlerde çeşitli meyvelerden ve sebzelerden gofret üretmeye başladıklarını anlatan İsmail Çancı, içine manda ağız sütünün de katıldığı gofretlerin uzaya gidecek astronatların çantalarında yer alacağını kaydetti. Hedefinin büyük olduğunu anlatan 2 çocuk babası İsmail Çancı; “Burhaniye Şahinler köyünde 2 yıl önce kurduğumuz dondurarak kurutma tesisinde meyve sebze kurutuyoruz. 2 yıldan beri de başta Almanya olmak üzere Dubai ve İngiltere gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Tabi son zamanlarda ar-ge çalışmaları sonunda yenilikçi ürünler elde etmeye başladık. Meyvelerden ve sebzelerden gofretler yapıyoruz. Tamamı meyve ve sebzeden glütensiz vegan. Dolayısıyla çölyak hastaları da gönlünce gofret yiyebiliyor. Diyabet hastalarına da zarar vermiyor, içinde ilave şeker olmadığı için. En sonunda en yeni ürünümüzde, kolostrum denilen manda ağız sütünden gofret yapıyoruz. İnşallah, tüm dünyaya ihraç ettiğimiz bu ürünleri çok yakın bir zamanda uzaya da ihraç etmek istiyoruz. Bir sonraki uzay seyahatinde astranot beslenme çantasına da bu ürünlerimizi koymak istiyoruz. Burhaniye’ den tüm dünyaya tüm uzaya ihracat yapmak istiyoruz” dedi. İşletmede çalışan Damla Ciplioğlu da, “ 3 aydır bu fabrikada çalışıyorum. Doğal yöntemlerle zayıflamaya çalıştım. Burada doğal üretilen gofretler sayesinde zayıfladım. Çok sağlıklı herkese tavsiye ederim” dedi.