Balıkesir Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulu öğrencisi Emrah Şenay, Sırbistan’da düzenlenen Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda ikinci oldu.

Türkiye Çocuk Fitness Jimnastik Şampiyonası 8-9 yaş kategorisinde Türkiye birincisi olan Emrah Şenay, Sırbistan’da yapılan Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak yurda döndü. 2023 Dünya Şampiyonası’nda dünya 7.’si olan sporcu, bu yıl Haziran ayında Sırbistan’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde ederek dünya ikinciliğini elde etti.

8 yaşındaki başarılı sporcu, geçen yıl yapılan Türkiye şampiyonasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.