Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ilkokul çağındaki miniklerin ormanları ve orman muhafızlarını tanımları için eğitim düzenledi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli Gelendost Orman İşletme Şefi Özge Can Alpöz tarafından, Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki Hacer Özer İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, ormancılık mesleği, ormanların ekosistem içerisindeki ve hayatımızdaki önemi ile ormanda yaşayan yaban hayatı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Verilen bilgilendirme eğitiminde 100 ilkokul öğrenci hem orman muhafızlarını hem de Balıkesir ormanlarını tanıdı.