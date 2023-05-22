Dünya’nın en büyüğü ve en prestijli yarışması olan "Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı" ISEF’te Türkiye’yi ve Balıkesir’i temsil eden Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri biyokimya alanında dünya üçüncüsü oldu.

Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’na katılım için yapılan değerlendirmede; Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Aslı Ece Yılmaz ve Azra Demirkapılar danışman öğretmenleri Pınar Sabaz ile birlikte 53’üncü Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye birincisi oldukları projeleri ile Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanmışlardı.

64 ülkeden bin 307 proje sahibi bin 638 öğrencinin katıldığı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda öğrenciler Aslı Ece Yılmaz ve Azra Demirkapılar ile danışman öğretmenleri Pınar Sabaz "Yeşil Sentezle Grafen Kuantum Noktalarının Eldesi ve Gqds-Kalsiyum Aljinat Filmlerinin İlaç Salınım Özelliklerinin İncelenmesi" projeleri ile başarıyı getirdiler.

Balıkesir’in gururları proje ile; yeşil sentez ile karbon kuantum noktayı sentezleyerek bu malzemeleri ilaç taşıma sistemi olarak kullanmayı, malzemelerin uv ışıkta parlama özellikleri sayesinde tıbbi görüntüleme olarak kullanılan ve fazla miktarda radyasyon içeren cihazlara bir alternatif geliştirmeyi, özellikle kemoterapi ilaçlarının doğrudan tümörlü bölgeye uygulanması ile vücudun genelinde meydana getirdiği yaygın yan etkileri azaltmayı hedefliyor.

Eğitim şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Balıkesir’in başarısını dünyaya duyurmaya başladığını söyleyen Vali Şıldak, "Öğrencilerimizi ve öğretmenimizi onur duyduğumuz başarılarından dolayı yürekten kutluyorum. "Biyokimya" alanında dünya üçüncülüğü elde ederek ilimizin adını duyuran öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum. İlimiz öğrencilerinin danışman öğretmenleri ve kurumların destekleriyle sadece ülkemizde değil