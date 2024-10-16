Balıkesirspor Kulübü yönetimi, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Amasyaspor FK ile Balıkesirspor mücadelesini yayınlayan Amasyaspor FK YouTube kanalının yapmış olduğu, ’’Kendi teknik direktörüne yumruk attı’’ anonsuyla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yaptı.

Balıkesirspor’dan yapılan yazılı açıklamada, Yiğit Epözdemir ile Teknik Direktör Levent Eriş’in kavga ettiği iddialarını yalanlandı. Son maçlarda takımın kötü muameleye maruz kaldığı belirtilen açıklamada, "Son bölümü olaylı geçen Amasyaspor maçında alınan sonuç hepimizi üzmüştür. Ancak sahada yaşananlar ve deplasmandan geri dönen yöneticilerimizin bilgilendirmeleri üzerine maçın son bölümünde rakip takım oyuncuları, teknik heyet ve taraftarlarının takımımıza karşı takındığı tavırları tasvip etmek mümkün değildir. Basına yansıdığı ve maç yayınında spikerin söylediği gibi, özellikle futbolcumuz Yiğit Epözdemir’in teknik direktörümüz Levent Eriş ile kavga ettiği, yumruk attığı iddiası tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Yiğit Epözdemir ve Şahin Şafakoğlu rakip takım oyuncuları ile karıştıkları kavga sonucu kırmızı kart görmüşlerdir. Teknik Direktörümüz Levent Eriş ise maçın 4. hakemi ile girdiği diyalog sonrası oyundan ihraç edilmiştir. Spikerin ağzından çıkan bir cümle bütün bir camiayı ve adı geçen isimleri zan altında bırakabilmektedir. 3. Lig’de maç yayını yapan bütün takımları veya yayıncıları işlerini daha ciddiyetle yapmaya davet ediyoruz. Son olarak bir konuya da mutlaka değinmemiz gerekmektedir. Özellikle son iki deplasmanda takımımız, teknik heyetimiz ve yöneticilerimizin rakip takım oyuncu ve taraftarları tarafından karşı karşıya kaldığı kötü muamele, baskı, sözlü sataşma ve küfüre varan tacizler bütün kamuoyunun malumudur. Başarıya inanmış, şampiyonluk hedefini çok açık bir şekilde ortaya koymuş kulübümüze karşı diğer rakip takımlarının ekstra motive olmasını anlayışla karşılarız. Ama bu karşı motivasyon fiziksel şiddete ve bizim oyuncularımızın oyun alanına müdahaleye dönüşmesine, futbol oynamamıza engel olmasına müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir. Takımızın bir sonraki maç ile birlikte çok daha iyi bir futbol ortaya koymasını beklerken yukarıda bahsettiğimiz üzere futbol dışı koşulların da iyileşmesinin takipçisi olacağımızı ifade etmek isteriz. Son iki haftadır yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen geleceğe aynı şekilde umutla bakıyoruz. Bu hafta sonu pazar günü saat 19.00’da gerçekleşecek ve evimizde oynayacağımız Çayelispor maçına bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz. Bizler biliyoruz ki Balıkesirspor taraftarı sadece iyi gün dostu değildir. Balıkesirspor’u hak ettiği noktalara hep birlikte taşıyacağız" denildi.