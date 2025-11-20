TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Gülay 45 gün, Ali Sinan Gayla 6 ay, Celal Emir Dede 3 ay, Furkan Yardım 12 ay, Kuban Altunbudak 45 gün, Tayfun Kırca 45 gün ve Yasin Yiğit Berber 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldılar.

Balıkesirspor’dan da, "TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvurumuzun yapılacağını, gelecek olan nihai sonuca göre alınacak kararları şeffaf bir şekilde paylaşacağımızı camiamıza ve tüm spor kamuoyuna saygıyla bildiririz" açıklaması yapıldı.