MALZEME LİSTESİ:

3 kg balkabağı

300 gr. kıyma

1,5 su b. iri bulgur

1 çorba k. biber salçası

1 çorba k. domates salçası

2 soğan

1 tutam maydanoz

1 tutam dereotu

1 tutam taze nane

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

HAZIRLANIŞI: Balkabağı dilimlerini soyuyoruz ve geniş bir kaba koyuyoruz. Üzerlerin bol tuzla tuzluyoruz. Bir gece bu şekilde bekletiyoruz. Ertesi gün fazla tuz gelmiş olan kısımları kesiyoruz. Kalan balkabağını da uzunlamasına ince ince kesiyoruz. İç harcı için, kıymayı karıştırma kabına alıyoruz. Salçaları koyuyoruz. Soğanları ve yeşillikleri doğrayıp ilave ediyoruz. Tuzunu, karabiberini ve zeytinyağını döküp yoğuruyoruz. Bulgurunu da ilave ediyoruz ve tekrar yoğuruyoruz. Balkabağı dilimlerinin içine biraz kıymalı harç koyuyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz. Tencereye dikkatli bir şekilde diziyoruz. Üzerine su ilave ediyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz.