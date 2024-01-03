Balkan geleneği Koleda, Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde bu yıl da coşkuyla kutlanacak.

Trakya’nın çeşitli bölgelerinde yöre halklarınca farklı isimlerle kışın en soğuk zamanlarında düzenlenen korku geceleri, Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde ’Koleda’ adıyla kutlanıyor.

Belediye tarafından 6 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 19.00’da Belediye önünde toplanan kalabalık, fener alayı eşliğinde Kültür Park’a yürüyecek. Saat 20.00’yi gösterdiğinde ise Kültür Park’ta sanatçıların ve DJ’lerin katılacağı konser başlayacak.

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, Trakya halkını Koleda etkinliğine davet etti.