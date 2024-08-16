Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılarak 30 Aralık 2021 tarihinde “Balkan Tarihi Müzesi” ne dönüştürülen Hıdırlık Tabya 20 Ağustos Salı günü bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak. “Kuşatma” romanının yazarı Enver Şengül “Balkan Harbinde Hıdırlık Tabyası ve Şükrü Paşa” konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Müze Müdürlüğü’ne bağlı olarak ziyaretçilerini ağırlayan “Balkan Tarihi Müzesi’nin bulunduğu Hıdırlık Tabya; 1886-1888 yılları arasında inşa edilmiş ve Balkan Savaşları sırasında Edirne savunması için oldukça önemli bir mevzi konumundadır.

1912-13 tarihleri arasında yaşanan Balkan Savaşı’nda Şükrü Paşa ünlü Edirne savunmasını bu tabyadan yönetmiş ve şehrin tamamen yıkılıp yıkılmaması için teslim olma kararını burada vermiştir.

Mimarisi ve tarihi atmosferi ile bugüne kadar binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tabyada, yazar ve fotoğraf sanatçısı Enver Şengül, Edirne savunmasını konu alan “Kuşatma” adlı romanından yola çıkarak Balkan Savaşında bu tarihi mekânda yaşananlar üzerine bir söyleşi yapacaktır.

Hıdırlık Tabyası’nın en yüksek tepesinde oluşturulan seyir terasında yapılacak olan söyleşi de hem şehrimizim muhteşem panoramik manzarası göz önüne serilecek ve bu noktadan Edirne’nin geçirdiği acı ve zor günler anlatılarak dinleyiciler bir zaman yolculuğuna çıkarılacaktır.

Balkan Savaşında bu tabyanın öneminin çok büyük olduğunu belirten yazar Enver Şengül, romanı “Kuşatma”nın önemli ve özellikle final bir bölümü bu tabyada geçtiğini hatırlatarak, tarih, edebiyat ve kitap seveler için önemli bir etkinlik olacağını belirterek “Kültür Müdürlüğümüzün desteği ile o günlerde yaşananları gerçek mekânında anlatmak benim için çok anlamlı ve heyecan verici olacaktır” dedi.

20 Ağustos 2024 Salı günü saat 18:30 da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edirne Valiliği’nce, Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılım ücretsiz olup tüm halk davet edildi.