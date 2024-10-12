Olay yerine intikal eden çok sayıda polis ekibi, kadının şarkılar söyleyip dans ederken silahıyla sağa sola ateş etme girişiminde bulunduğunu gözlemledi. Kadın, polislere doğrultarak defalarca tetiğe bastığı iddia edildi.

Polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kadının elindeki silah güvenli bir şekilde alındı. Yapılan incelemede, kadının elindeki silahın boş olduğu öğrenildi. Olay sonrası kadın, güvenlik güçleri tarafından karakola götürüldü. Olayın nedeni ve kadının durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için soruşturma başlatıldı.