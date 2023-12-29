Kirpi balığını düşündüğümüzde, çoğumuz her tarafı tüy ve dikenlerle çevrilmiş; balon benzeri bir balık görüntüsünü zihnimizde belirginleştiriyoruz. Ancak sivri dikenlerin ötesine bakarsanız, büyüleyici geçmişe sahip bir balık bulacaksınız. Akvaryumunuza kirpi balığı eklemeyi düşünüyorsanız veya sadece bu balıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, işte bu egzotik balık türü hakkında bilmeniz gereken her şey makalemizde.

Çok Fazla Türü Bulunur

Chicago Exotics Hayvan Hastanesi DVM’den Kristin Claricoates, 120’den fazla farklı kirpi balığı türü bulunduğunu ve bunların çoğunun deniz suyu yani tuzlu su balıkları olduğunu belirtiyor. Ancak, acı sularda (tuz ve tatlı su karışımı) 40 tür kirpi balığı bulunduğunu ve tatlı sularda yaşayan 29 türün bulunduğu da biliniyor. Balon balığı olaran da bilinen kirpi balığının boyutu, 5-6 santimetreden 50-60 santimetreye kadar değişiklik gösterebilir.

Kirpi Balığı Birçok İnsan İçin Vazgeçilmez Bir Lezzettir

Kirpi balığı türlerinin çoğunun yenildiğinde yırtıcı balıklar ve hatta insanlar için toksik (zehirleyici) olduğunu biliyor muydunuz? Claricoates’e göre bu riske rağmen, Kore, Çin ve Japonya gibi ülkeler kirpi balığını bir mutfak lezzeti olarak görüyor ve bu balıklar yalnızca özel eğitimli şefler tarafından yapılıyor.

Ölümcül Balık

Su hayvanları veterineri Dr. Nick Saint-Erne, kirpi balığındaki tetrodotoksin adı verilen toksinin vücudunun her yerinde bulunduğunu ve bakteriler tarafından üretildiğini belirtti. Bakterilerin bulunmadığı bir ortamda deneysel olarak yetiştirilen kirpi balıkları, bu durumda zehir üretemediler. Ancak Fugu ya da kirpi balığı filetosu hazırlayan şefler, toksin içermeyen bir balığa servis yapmakla ilgilenmediklerini, çünkü balık yenildiğinde toksinin uyuşturma etkisinin kirpi balığı yemenin cazibesi olduğunu söyledi. Eğitimli bir aşçı tarafından uygun şekilde hazırlansa bile, kirpi balığı yemenin felç edici etkilerinden her yıl yaklaşık yarım düzine kişi ölür, bu nedenle bunlar genellikle yiyecek olarak değerlendirilmemelidir.

Çok Yavaş Yüzerler ve Yırtıcı Balıklara Av Olurlar

Yüzmelerine yardımcı olmak için yüzgeçlerini kullanmalarına rağmen (dümen görevi gören bir kuyruk yüzgeci), kirpi balıkları oldukça yavaş hareket ediyor. Ancak, avcılardan kurtulmak, onları caydırmak veya yenmek için bazı yöntemleri var.

Yiyecekleri keşfetmeye veya avcıları erken tespit etmeye yardımcı olan mükemmel göz görüşü.

Yırtıcılardan hızla uzağa yüzmek için toplayabilecekleri bir enerji patlaması, bu sayede anlık bir hız kazanabiliyorlar. Kısa mesafeler için bir kurtuluş yolu olabilir.

Kurtulamazlarsa, herkesin bildiği karakteristik süreçlerini canlandırırlar: kendilerini büyük ve çekici hale getirmek için çok miktarda su (veya sudan çıkmışsa, havadan) yutarlar. Bu şişkinlik, dikenlerine ve tüylerine ek olarak, yırtıcı hayvanın onu yutmasını zorlaştırabilir. Zaman zaman boğazına bile sıkışabilir.

Yırtıcı bir balık, kirpi balığını başarılı bir şekilde yese bile, kirpi balığının vücudundaki toksinden dolayı ölebilir.

Dikenler ve Pullar

Kirpi balığının pulları bulunmaz, bunun yerine dikenleri bulunur (şişmedikleri sürece onları görmek zordur). Kirpi balıklarının pulları olmadığından, su değişikliklerine karşı çok hassastırlar ve su değişimi onların ölümüne bile yol açabilir. Birçok insan tarafından akvaryumda beslenen bu balığa sahipseniz veya gelecekte almayı düşünüyorsanız, su kalitesinin mükemmel olduğundan emin olmalısınız. Özellikle de su tankınızdaki nitrit, nitrat ve amonyak seviyeleri önemlidir. Bu seviyeler yüksekse, kirpi balığı dengesiz davranışlarda bulunur ve bu da diğer balıklarınız için sorun yaratabilir. Balığınızın ideal sağlık durumunda olması için rutin olarak su kalitesi kontrolleri yapmak önemlidir.

Kirpi Balığı Deneyimli Bir Sahip Gerektirir

Kirpi balığı deneyimsiz bir birey için ideal balık değildir, almadan önce iki kez düşünmenizi öneririz. Bu balıklar yüksek kalitede suya ihtiyaç duyarlar, bol yerler ve iyi bir beslenme düzenine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, birçok türle dolu bir akvaryum kurma düşünceniz varsa, maalesef kirpi balığı bu akvaryumun bir üyesi olamaz. Etobur bir balık olduğu için diğer balıklara zarar verme potansiyelleri bulunur, mümkünse tek başına tutulmalıdır.

Ya yeterince küçük olan balıkları yerler ya da yenemeyecek kadar büyüklerse bile diğer balıkların yüzgeçlerini ısırırlar. Kirpi balığı ideal bir ortamda beslenirse on yıla kadar yaşayabilir.

Neredeyse Her Şeyi Yerler

Claricoates, vahşi doğada kirpi balıklarının genelde avcı pozisyonunda olduğunu ve çeşitli salyangoz, kabuklu deniz hayvanları ve diğer balıkları yediklerini söyledi. Akvaryumda besleme durumunda ise kirpi balıkları, hemen hemen her şeyi yiyecektir. Bu sebeple sağlıklı bir kirpi balığınız olsun istiyorsanız, ona verdiğiniz besin maddelerine dikkat etmelisiniz.

Claricoates, kirpi balığı beslemeyi düşünenlere mavi yengeç, midye, istiridye, karides, canlı salyangoz ve kan kurdu gibi kabuklu gıdalardan oluşan bir diyet öneriyor. Ayrıca tüm bunların mümkünse canlı olarak balığa verilmesi gerektiğini de ekliyor. Ayrıca akvaryumunuzdaki diğer balıkları da yiyebilirler, kısacası akvaryumda katliam yapan bir balıktır.

Kirpi Balığının Dişleri Devamlı Olarak Büyür

Pek çok balık türünün dişleri bir noktadan sonra büyümeyi durdurur, ancak kirpi balığında böyle bir durum söz konusu değildir. Daha çok sert yiyecekler yedikleri için hayatları boyunca sürekli büyüyen dişleri (gaga olarak da adlandırılır) olduğunu bulunur. Bu sebeple kirpi balığı besleyenlere, balıklarına kabuklu besinler vermeleri önerilir. Bu gibi besinler vermediğiniz takdirde kirpi balığınızın dişleri çok fazla uzayabilir ve yemek yemesini zorlaştırabilir.

Yüksek Kaliteli Suya İhtiyaç Duyar

Kirpi balığı akvaryumunuzda bulunduğu sürece, akvaryum suyundaki nitrat ve nitrit oranı devamlı olarak yükselecektir. Ek olarak, kirpi balığı çok dağınık yiyicilerdir ve yukarıda da bahsettiğimiz gibi her şeyi yiyebilirler. Bu sebeple akvaryuma ciddi miktarda amonyak salarlar ve bu da kaliteli bir su filtreleme sistemine ihtiyaç duymanıza sebep olur.

Yeni akvaryumların haftada bir kez, suyun yüzde 10 ila 25’inin klorsuz su kullanılarak değiştirilmesi, ardından akvaryumdaki nitrojen döngüsü kurulduktan sonra her iki ila dört haftada bir suyun yüzde 25’inin aynı şekilde değiştirilmesi önerilir.

Ayrıca birçok kirpi balığı tuzlu suda yaşayan türler olsa da, tatlı suda yaşayan türleri de vardır ve akvaryumunuzu kurarken balığınızın hangi tür olduğunu belirlemeniz önemli olacaktır.

Akvaryumunuzun Çok Büyük Olması Gerekebilir

Tank boyutuna gelince, kirpi balığı beslemek bir japon balığı beslemekten oldukça farklıdır. Küçük bir kirpi balığı için tank boyutunun 70 ila 80 litre olması gerekir, ayrıca büyük bir kirpi balıkları ise 250 ila 300 litre hatta daha büyük bir akvaryuma ihtiyaç duyarlar.