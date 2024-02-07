Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Bandırma Belediyesi’nin “Tarihi İskele Binası” temalı standı, fuarın en çok konuşulan ve ilgi gören noktalarından biri oldu.

Bandırma, dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında gösterilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) ilgi odağı oldu. İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar kapsamında, kente özgü değerler ve destinasyon noktaları, tarihi ve doğal güzellikler Bandırma Belediyesi tarafından büyük bir özenle tanıtıldı. Bandırma Belediyesi, fuar süresince ziyaretçilere Bandırma’nın turistik cazibesini ve gastronomi çeşitliliğini keşfetme fırsatı sağladı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, fuar alanında yaptığı konuşmada Bandırma’nın adını her platformda en iyi şekilde duyurmak ve kenti bir marka haline getirmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını dile getirerek, “Bandırma’nın tanıtımıyla ilgili bizim dönemimizde çok önemli yol kat ettik. Buna sebep bu tür fuarlara katılıyor olmamız. Bandırma önemli bir sanayi, tarım, liman ve üniversite kenti ama bunun yanında da bir tarih ve kültür kenti. Bunların tanıtılmasında bazı eksiklikler olmuş. Biz bu yıl 4. kez EMITT’teyiz,” diye konuştu.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Bandırma’nın adı, kurtuluş mücadelesinin başlangıcında Bandırma Vapuru ile anıldığı gibi, milli mücadelenin sonunda ise son kurşunun atılmasında da yer alır. Bandırma çok kıymetli bir kent. Aynı zamanda Bandırma’nın tarihi ve doğasıyla da önemli bir lokasyon. Kyzikos, Daskileion gibi antik kentler ve Kuş Cenneti Mili Parkı tanıtıma açık bir kent. Bizim bu fuarlara katılımımız ile Bandırma bilinir bir noktaya geldi,” dedi.