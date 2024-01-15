Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize ekipleri, durumundan şüphelendiği 3 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize ekipleri, İhsaniye Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri Umut D. (24) adlı kişiden 0.5 gram metamfetamin, Emir Ç.’den (29) 1 gram metamfetamin, Ali Ü.’den (44) ise 1.4 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıslar ile ilgili tahkikata başlandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.