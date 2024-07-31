Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) sınavlarında başarılı olarak ilk 3 dereceye giren öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan tarafından ödüllendirildiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makam odasındaki ödül törenine ilk 3 dereceye giren öğrenciler, aileler ve öğretmenler katıldı. Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından Bandırma’da Türkiye derecesi yapan öğrencilere, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan tarafından ödüller verildi.

491 puan alan Kemal Pireci Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Atahan Kurt, 500 tam puan alan Bahçeşehir Koleji 8. sınıf öğrencisi Utku Deniz Akar ve 492 puanla Özel Bandırma Koleji 8. sınıf öğrencisi Ediz Erdemli ödüllerini aldı. Utku Deniz Akar, İstanbul’da Özel Alman Lisesi’ne gidecek. Ediz Erdemli, İzmir Fen Lisesi’ne yerleşirken, Atahan Kurt 491 puanla İzmir Atatürk Lisesi’nde Almanca eğitim alacak.

Öğrenciler, başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, desteklerinden dolayı öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan da öğrencilerin başarılarını takdir ederek, onların gelecekte de başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.

LGS’de Bandırma olarak çok başarılı sonuçlar alındığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan "Liselere Geçiş Sınavı’nı (LGS) da tamamladık. Bandırma’mızda da çok güzel sonuçlar elde ettik. İlçemizde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencimiz oldu. İlçemizde de ilk 3’e giren öğrencilerimizi makamımıza davet ettik. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Bandırma’da bu tip gurur tabloları alışkanlık haline geldi. Her seferinde daha ileri gitme azmindeyiz. Bandırma bir eğitim kenti, ailelerimiz de son derece eğitimli. Bandırma Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerekli destekleri sağlıyoruz. Bu başarıda emeği geçen öncelikle ailelerine ve okullarımızı tebrik ediyorum. Allah yollarını açık etsin" dedi.