Balıkesir’in Bandırma ilçesinin tam kalbinde yer alan Çelebi Limanı, artık yalnızca yük taşımıyor; aynı zamanda Bandırma’nın havasını, denizini ve yaşam kalitesini sistematik şekilde kirletiyor. Şehir merkezine bu kadar yakın bir noktada faaliyet gösteren sanayi tipi limanın neden olduğu kirlilik, vatandaşları isyan noktasına getirdi.

Liman çevresindeki vinçlerden dökülen yoğun tozlar ve gemilerden yayılan egzoz gazları, Bandırma sahil hattını yaşanmaz hale getiriyor. Sahil kenarında yürümek isteyenler kötü kokudan kaçarken, denize bakanlar ise bulanık, yağ tabakasıyla kaplı bir manzara ile ve zaman zaman balık ölümleri ile karşılaşıyor.

"Bu deniz değil, artık çamur"

Liman yakınında balık tutmaya çalışan Yusuf Şahin tepkisini şu sözlerle dile getiriyor:

"25-30 yıldır buradayım. Şu denizin haline bakın. Limanın burada olması zaten bir hata. Bandırma’nın güzelliğini bu liman bozuyor. İnsanlar gelip burada oturamıyor bile. Ne olur bir çare bulsalar" diyerek duruma tepki gösterdi.

Üniversite öğrencisi Ravzanur Kaşıkçı ise sağlık endişesiyle sahile bile inemediklerini belirterek, "Deniz kirli, ama asıl sorun koku. Şehrin ortasında liman olması zaten çok yanlış. Kokudan sahilde yürüyemez hale geldik. Bu sorunun acilen çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Denetim yok, temizlik yok, duyarlılık hiç yok"

Mehmet Terzi ise limandaki ihmallere dikkat çekerek, "Çelebi Limanı’ndan toz, asit, yağ ve mazot dökülüyor. Gelen yüklerle birlikte her şey buraya bırakılıyor. Hiçbir temizlik yapılmıyor. Bu alanların tamamen başka yere taşınması gerek. Burası pırıl pırıl olur" diye konuştu.

Bandırma halkı, Çelebi Limanı’nın denetlenmesini, çevre kirliliğine karşı acil eylem planı hazırlanmasını ve liman faaliyetlerinin şehir dışına kaydırılmasını istiyor.