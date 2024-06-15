Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı scooterlı polis timleri, sahillerin güvenlik ve asayişinin sağlanması için görevde.

Bandırma sahillerinde huzur ve güvenliğin sağlanması için scooterlı timler göreve başladı. Sahil bandında yaz hareketliliği başlarken, huzur ve güvenin sağlanması için önlemler de artırıldı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, hırsızlık ve kapkaç gibi asayiş olaylarının önüne geçilmesi için sahillerde görev yapması adına scooterlı timler oluşturuldu.

Scooterlı timlerin, Bandırma merkezi, sahil bandı ve Cumhuriyet Meydanı’nda görev yapacağı belirtildi. Scooterlı timlerin yanı sıra, "Yunus" olarak bilinen motorize polis ekipleri de sahillerde görev yapmaya devam edecek. Scooterlı timlerin sezon sonuna kadar görev yapacağı öğrenildi. Scooterlı timlerle, vatandaşlara daha yakın olabilmek ve onların huzurlu ve rahat bir şekilde zaman geçirebilmeleri için sahillerde yaşanabilecek başta hırsızlık ve kapkaç gibi olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.