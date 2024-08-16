Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz ve beraberindeki meclis üyeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Bandırma’da yürütülen projelerin son durumu ele alınarak sektörel talepler iletildi.

Ziyaret sırasında, Bandırma Serbest Bölgesi Fizibilite Raporu’nun geldiği aşama ve bundan sonraki adımlar hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Başkan Ahmet Akın, bu çalışmanın bölgenin yatırım projeksiyonu açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, Bandırma’da hayata geçirilmesi planlanan “Sıfır Atık Caddesi” projesine ilişkin geçmişte yapılan görüşmeler yeniden gündeme getirildi. Bu proje kapsamında, geri dönüşüm farkındalığını artırmak ve vatandaşları teşvik etmek amacıyla yeni öneriler sunuldu. Bölgenin turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik atılan adımlar hakkında da bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca, servis taşımacılığı yapan firmaların Büyükşehir Belediyesi’nden temin ettikleri güzergah belgelerini ıslak imzalı olarak Bandırma’daki hizmet binasından da alabilmeleri yönündeki talepler tekrar dile getirildi. Bandırma Doğruca Mahallesi’nde taş ocağı olarak kullanılan arazinin “Hafriyat Döküm Sahası” olarak düzenlenmesi ve Bandırma’nın 1/5000’lik imar planlarının durumu da masaya yatırıldı. Başkan Ahmet Akın, iletilen konuların önemine dikkat çekerek, sorunların çözümü için ilgili dairelerin gerekli araştırmaları ve çalışmaları sürdüreceğini belirtti.