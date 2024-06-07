Balıkesir’in Bandırma İlçesinde, Bandırma Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu, "Meslek Liseleri Özendirme Projesi" kapsamında Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne önemli bir destek sağladı. Kurul, okulun elektrik atölyelesine PLC Otomasyon Sistemleri deney setleri kurarak, öğrencilerin modern teknolojilerle eğitim almasına katkıda bulundu.

Deney setlerinin teslim töreni, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Aydın, Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri Bahadır Çolak ve Armağan Ergüzeloglu, Bandırma Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Anıl Bekdemir, Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aysun Karadayı, Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri, bölüm öğretmenleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Teslim töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu’na teşekkür ederek, sektördeki dinamiklerin meslek liselerine böyle katkı sağlamasının önemli olduğunu vurguladı. Aslan "Sektör okul işbirliği örneklerinden bir tanesini görüyoruz. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, çocuklarımızın mesleki gelişimlerine son derece önem veriyoruz. Meslek eğitimin memleket meselesi olduğuna inanıyoruz. Özellikle son günlerde artan istihdam açığı konusunda, mesleki eğitimin alt yapısını güçlendirmekten geçiyor. Bandırma Ticaret Odası’na bu konuda desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Böyle atölyelerden istifade ederek sektörün beklediği eleman istiyacının karşılanması noktasında Bandırma’da önemli faaliyet gerçekleştirmiş olacaktır". dedi.

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Çolak ise firmaların teknik eleman eksikliği yaşadığı bu dönemde meslek liselerinin rolünün çok kıymetli olduğunu belirtti. Çolak, "Meslek liselerinden mezun olan öğrenciler ne kadar donanımlı olursa, iş gücü piyasasına katılımları o kadar kolay olur ve firmaların işini kolaylaştırır" diyerek meslek liselerinin önemini bir kez daha dile getirdi.

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Anıl Bekdemir, Kasım ayında başlayan "Meslek Liseleri Özendirme Projesi" kapsamında birçok toplantı, çalıştay ve seminer gibi etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirterek, Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kazandırılan bu deney setlerinin öğrencilerin daha kalifiye hale gelmesi için çok önemli olduğunu ifade etti. Bekdemir, öğrencilerin mezun olduktan sonra çalışacakları firmalarda görebilecekleri seviyede donanıma sahip bu setlerin kazandırılmasında emek veren Genç Girişimciler Kurulu üyeleri Melik Zor ve Hasan Cihad Nural’a ayrıca teşekkür etti.