Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 2024 yılı haziran ayında gerçekleştirilen trafik denetimleri neticesinde önemli sonuçlar elde edildi.

Denetimlerde, abartılı egzoz, yüksek ses ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 20 araç ve ses, müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanan 401 sürücüye toplamda 332 bin 165 TL cezai işlem uygulandı.

Alkollü olarak araç kullanan 64 sürücüye ise toplamda 462 bin 782 TL ceza kesildi ve bu sürücülerden 59’unun ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Ayrıca, bin 949 adet motosiklet ve motorlu bisiklet denetimden geçirildi. Bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle 961 adet motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne toplamda 2 milyon 153 bin 810 TL cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Büro Amirliği yetkilileri, bu tür denetimlerin halkın huzur ve güvenliği için büyük önem taşıdığını belirterek, benzer denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.