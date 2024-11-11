Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda aracını yıkadığı sırada fenalaşarak yere yığılan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aracını yıkarken fenalaşarak yere yığılan Serhat Akgül’e (51) çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu. Bir vatandaş, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Akgül’ün hayata tutunması için çaba gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akgül’ü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Akgül’ün kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.