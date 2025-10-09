Dar caddeleri, eğimli yolları ve yoğun araç trafiğiyle bilinen Bandırma’da, e-scooterların özellikle kaldırımlarda ve araç trafiğine kapalı bölgelerde kullanılması, hem yayalar hem de sürücüler için ciddi tehlike oluşturuyor. Ehliyet gerektirmemesi nedeniyle her yaş grubundan kişinin rahatlıkla kullanabildiği bu araçlar, kimi zaman hız limitlerine uyulmadan, kimi zaman da kuralları hiçe sayarak sürülüyor.

Kent genelinde e-scooterların en büyük sorunlarından biri ise park alanları. Kullanım sonrası gelişigüzel bırakılan scooterlar, çoğu zaman kaldırım ortasında, bina girişlerinde ya da çöp konteynerlerine kilitlenmiş halde görülüyor. Bu durum hem çevre hem de görüntü kirliliği oluşturuyor; aynı zamanda vatandaşların kaldırımlarda rahat yürüyememesine neden oluyor.

Bazı bölgelerde firmalar, scooterları belirli noktalara nizami şekilde yerleştirse de bu kez de yaya geçitlerinin kapanması gibi başka sorunlar ortaya çıkıyor. Kimi vatandaşlar, bu araçların artık şehir dokusuna zarar vermeye başladığını düşünürken, kimileri de doğru planlama ve denetimle e-scooterların kent ulaşımına katkı sağlayabileceğini savunuyor.

Vatandaşlar, Bandırma Belediyesi ve ilgili kurumların bu konuda daha net bir düzenleme yaparak hem kullanıcıların hem de yayaların güvenliğini sağlayacak adımlar atmasını bekliyor.