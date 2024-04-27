Bandırma Ticaret Odası, hastane yolunun düzenlenmesi konusundaki taleplerinin hayata geçirildiğini açıkladı.

Bandırma Ticaret Odası Meslek Komiteleri her ay düzenlenen toplantılarda sektörel ve yerel sorunları görüşerek çözüm önerileri üzerinde duruyor. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunda yaşanan sorunlar taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren 9. Meslek Komitesi ve diğer meslek komite üyeleri tarafından dile getirildi. Talepler üzerine Bandırma Ticaret Odası harekete geçti. Hastane yolunda yaşanan yoğunluğu azaltıcı yan yol ve ışık düzenlemelerinin yapılması talebini başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yazılı olarak ileten Bandırma Ticaret Odası, bu talebini Karayolları Bölge Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarına yaptığı ziyaretlerde de dile getirdi.

Yapılan ziyaretler ve yazılı taleplerin ardından Bandırma Ticaret Odası hastane yolunda gereken düzenlemenin kamu kurumları ve yerel otoriteler tarafından hayata geçirildiğini açıkladı. Yeni düzenlemenin gerçekleştirilmesinde süreci tetikleyici rol oynadıklarını belirten Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, “Meslek Komitelerinin dile getirdiği birçok sorun ile ilgili gerekli yazışmaları yaparak lobi faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bandırma’nın en önemli sorunlarından olan trafik ile ilgili, yaptığımız ziyaretlerde sunduğumuz çözüm önerimizin kabul görmüş olmasından dolayı mutluyuz. Bandırma Ticaret Odası olarak bundan sonraki süreçte de gerek üyelerimizden gerekse Meslek Komitelerimizden gelecek öneri ve görüşlerin çözüme kavuşmasında takipçi olacağız,” dedi.