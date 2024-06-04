Balıesir Bandırma ilçesinde, Bandırma Halk Eğitim Merkezi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim dönemi içerisinde faaliyet gösterilen kurslarla ilgili genel sergi açılışı ve öğrenme şenliği etkinliği düzenledi.

Halk Eğitim Merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinliğe Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Müdürü Mutlu Aslan, Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Özcan Deniz, kurum müdürleri, kursiyerler, kursiyer eğitmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından halk oyunlarıyla devam etti. Daha sonra kursiyerlere sertifikaları verildi.

Etkinlik hakkında konuşma yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir "Kurum olarak, öğrenen topluma dönüşüm sürecinde beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti sunan; bireyin bilgi, şuur ve yetkinliklerini geliştirerek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen; belgelendirilebilen, izlenebilen kaliteli eğitimler sunan, Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı başından bu yana 36 alanda 189 farklı programda toplam 24 bin kursiyere eğitim verilmiştir. Bu kapsamda kadın ve erkeklere yönelik açılan kurslarda toplam 24 bin kursiyere eğitim verilmiştir. Ayrıca sosyal ve kültürel alanda açılan 410 kursta 17 bin 402 kursiyere, mesleki ve teknik alanda açılan 232 kursta 6 bin 187 kursiyere, 58 okuma yazma kursunda ise 411 kursiyere eğitim verilmiştir. Örgün eğitimden mezun olan bireyler için üniversiteye hazırlık kapsamında destekleme ve yetiştirme kursları da devam etmektedir. Kurum, toplum ruh sağlığı merkezleri, engelli ve engelli aileleri dernekleri, sevgi evleri gibi özel bireylerin olduğu yerlerde kurs açılmasına özel bir önem vererek çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Dere Mahallesi, 600 Evler, Erikli, Aksakal ve Yeni Yenice mahallelerinde el sanatları ve giyim alanında kurslar düzenlenmektedir. Kanser erken teşhis-tarama, kadına yönelik şiddet, tüketici toplumu ve tüketici hakları, bağımlılıkla mücadele eğitimleri ile ilgili seminerler de kursiyerlere yönelik düzenlenmektedir. Açık öğretim faaliyetleri kapsamında Açık Ortaokul ve Açık Lise’de toplam 800’ün üzerinde kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Açık Lise ve Açık Ortaokul’dan mezun olan bireyler, örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerle aynı haklara sahiptir. Bandırma Halk Eğitimi Merkezi, yereldeki farklı kurumlarla ortaklaşa yürütülen kurslarla kurumlar arası işbirliğine önem vermektedir. Bu kapsamda açılan kurslar önderlik eden Sayın Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze teşekkürlerimizle sunarız. Ayrıca kurslarımız için yer tahsisinde bulunan Büyükşehir ve Bandırma Belediyeleri, okul müdürleri, dernekler ve sivil toplum kuruluşları, emeği geçen öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz, ve kurum çalışanlarımıza da ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kurslarımıza katılıp belge almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, Hayat Boyu Öğrenme Haftanızı kutluyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz"dedi.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal,hayat boyu öğrenmenin önemine değinerek, “Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Bandırma halkı ile bütünleşmiş, bu gurur verici ve sevindirici bir durumdur. Bandırma Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslara katılan vatandaşlar hem zihinsel hemde sanatsal, görsel, duygusal ve anlamda bu kursların önemi çok büyüktür. Bandırma halkının bilim, kültür ve sanatta düşkünlüğü var. Ayrı ayrı her birinize teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerler tarafından yapılan çalışmaların yer aldığı yılsonu sergisinin açılışı yapıldı. Açılışla birlikte gelen protokol ve konuklar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koridorlarına açılan ve son derece görsel olarak göz kamaştıran çalışmaları gezerek bilgi aldılar.