Ahmet Obalı Anaokulu öğrencileri, Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası kapsamında düzenledikleri “Yedi Bölgem Türkiye’m” adlı sergide, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesine ait kültürel, doğal ve ekonomik değerleri tanıttı.

Sınıfların yedi coğrafi bölgeye göre ayrıldığı sergide, her bir bölgeye ait özgün ürünler, kıyafetler, yemekler ve doğal güzellikler öğrencilerin el emeği çalışmalarıyla hazırlandı. Sergiyi gezenler, İç Anadolu’nun buğday tarlalarından Ege’nin zeytin ağaçlarına, Doğu Anadolu’nun karla kaplı dağlarından Akdeniz’in portakal bahçelerine kadar Türkiye’nin dört bir yanını miniklerin gözünden tanıma fırsatı buldu.

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, sergiyi ziyaret ederek öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi ve miniklerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle bir araya gelen Müdür Aslan, yaptıkları çalışmalar dolayısıyla tebrik etti. Bu tür etkinliklerin hem yerli üretim bilincini hem de kültürel değerleri aktarmada önemli olduğunu vurguladı. Öğrencilerle sohbet eden Müdür Aslan, sergiyi inceleyerek öğrencilere başarılar diledi. Serginin hafta boyunca ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.