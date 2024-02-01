Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir motosikleti çalmaya çalışan hırsızlar, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Paşabayır Mahallesi Marmara Sokak üzerinde gece saatlerinde bir motosikleti çalmaya çalışan N.P. (17), H.I.O (16) ve S.Ş. (17), devriye atan mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Olay yerindeyken suçüstü yakalanan şahıslar, daha sonra motosiklet sahibinin hırsızlığı beyan etmesi üzerine gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca motosiklet hırsızlığı suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.